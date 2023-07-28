Харлашова (Красикова) Александра Семёновна
Место рождения
Дата рождения05.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1885 ст.
Бракосочетание
18.01.1904 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.
Дочь: Харлашова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.08.1907 ст.
Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Дочь: Красикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.11.1910 ст.
Дочь: Харлашова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович
Рождение ребёнка
17.11.1912 ст.
Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1914 ст.
Сын: Харлашов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно