Харлашова (Красикова) Александра Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлашова (Красикова) Александра Семёновна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1885 ст.

Отец: Красиков Семён Захарович

Мать: Красикова Дарья Михайловна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1904 ст.

Муж: Харлашов Иван Петрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1904 ст.

Дочь: Харлашова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1907 ст.

Сын: Харлашов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.

Дочь: Красикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1910 ст.

Дочь: Харлашова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.11.1912 ст.

Сын: Харлашов Иван Иванович

Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.09.1914 ст.

Сын: Харлашов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Харлашов Иван Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область