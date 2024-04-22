Дроздецкий Абрам Карпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
09.02.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.02.1876 ст.
Дочь: Боровкова Евдокия Абрамовна
Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
29.10.1877 ст.
Сын: Дроздецкий Абрам Абрамович
Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
19.06.1882 ст.
Дочь: Дроздецкая Агриппина Абрамовна
Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Красикова Александра Абрамовна
Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
02.11.1896 ст.
Сын: Дроздецкий Иосиф Абрамович
Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна
Рождение ребёнка
06.09.1901 ст.
Сын: Дроздецкий Захар Абрамович
Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна