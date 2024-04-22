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Дроздецкий Абрам Карпович

Место рождения

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1854

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Дроздецкий Карп Григорьевич

Мать: Дроздецкая Фёкла Фёдоровна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.02.1875 ст.

Жена: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.02.1876 ст.

Дочь: Боровкова Евдокия Абрамовна

Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1877 ст.

Сын: Дроздецкий Абрам Абрамович

Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1882 ст.

Дочь: Дроздецкая Агриппина Абрамовна

Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Красикова Александра Абрамовна

Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1896 ст.

Сын: Дроздецкий Иосиф Абрамович

Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1901 ст.

Сын: Дроздецкий Захар Абрамович

Мать ребёнка: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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