Боровкова (Дроздецкая) Евдокия Абрамовна
Место рождения
Дата рождения28.02.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1876 ст.
Рождение ребёнка
23.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Боровков Аким Лаврентьевич
Рождение ребёнка
28.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Боровков Аким Лаврентьевич
Рождение ребёнка
21.12.1908 ст.
Дочь: Боровкова Анастасия Акимовна
Отец ребёнка: Боровков Аким Лаврентьевич
Рождение ребёнка
27.08.1910 ст.
Дочь: Боровкова Вера Акимовна
Отец ребёнка: Боровков Аким Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.08.1914 ст.
Сын: Боровков Александр Акимович
Отец ребёнка: Боровков Аким Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно