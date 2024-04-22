Боровкова (Дроздецкая) Евдокия Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Дроздецкая) Евдокия Абрамовна

Место рождения

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.02.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1876 ст.

Отец: Дроздецкий Абрам Карпович

Мать: Дроздецкая Ефросинья Абрамовна

Исаево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1899 ст.

Сын: Боровков Иван Акимович

Отец ребёнка: Боровков Аким Лаврентьевич

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1901 ст.

Сын: Боровков Степан Акимович

Отец ребёнка: Боровков Аким Лаврентьевич

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1908 ст.

Дочь: Боровкова Анастасия Акимовна

Отец ребёнка: Боровков Аким Лаврентьевич

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.08.1910 ст.

Дочь: Боровкова Вера Акимовна

Отец ребёнка: Боровков Аким Лаврентьевич

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1914 ст.

Сын: Боровков Александр Акимович

Отец ребёнка: Боровков Аким Лаврентьевич

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Аким Лаврентьевич

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