Гусева (Евграшкина) Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Евграшкина) Татьяна Трофимовна

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Место рождения

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

14.01.1906

Дата смерти

04.07.1996

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

Дети

1928 г.р.
1934 г.р.
Около 1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1906

Отец: Евграшкин Трофим Егорович

Мать: Евграшкина ?

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гусев Иван

Отец ребёнка: Гусев Герасим Иванович

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.07.1934

Дочь: Андреева Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Гусев Герасим Иванович

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Гусев Николай

Отец ребёнка: Гусев Герасим Иванович

Бракосочетание
1948

Муж: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петр

Смерть
04.07.1996
Кыргызстан, Бишкек
Киргизия, Бишкек
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