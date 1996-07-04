Гусева (Евграшкина) Татьяна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения14.01.1906
Дата смерти04.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1906
Отец: Евграшкин Трофим Егорович
Мать: Евграшкина ?
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гусев Иван
Отец ребёнка: Гусев Герасим Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1934
Дочь: Андреева Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Гусев Герасим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Гусев Николай
Отец ребёнка: Гусев Герасим Иванович
Бракосочетание
1948
Муж: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петр
Смерть
04.07.1996
Кыргызстан, Бишкек
Киргизия, Бишкек