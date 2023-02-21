Евграшкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Рождение ребёнка
Около 1902
Рождение ребёнка
14.01.1906
Дочь: Гусева Татьяна
Отец ребёнка: Евграшкин Трофим Егорович
Рождение ребёнка
Около 1911
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Евграшкин Иван
Отец ребёнка: Евграшкин Трофим Егорович
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
Около 1917
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно