Евграшкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграшкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Около 1899 г.р.
Около 1902 г.р.
1906 г.р.
Около 1911 г.р.
Около 1912 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: ?

Отец ребёнка: Евграшкин Трофим Егорович

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: ?

Отец ребёнка: Евграшкин Трофим Егорович

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.01.1906

Дочь: Гусева Татьяна

Отец ребёнка: Евграшкин Трофим Егорович

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: ?

Отец ребёнка: Евграшкин Трофим Егорович

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Евграшкин Иван

Отец ребёнка: Евграшкин Трофим Егорович

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: ?

Отец ребёнка: Евграшкин Трофим Егорович

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: ?

Отец ребёнка: Евграшкин Трофим Егорович

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграшкин Трофим Егорович

Смерть
Неизвестно