Евграшкин Трофим Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Рождение ребёнка
Около 1902
Рождение ребёнка
14.01.1906
Дочь: Гусева Татьяна
Мать ребёнка: Евграшкина ?
Рождение ребёнка
Около 1911
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Евграшкин Иван
Мать ребёнка: Евграшкина ?
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
Около 1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евграшкина ?
Смерть
Неизвестно