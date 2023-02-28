Евграшкин Трофим Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвграшкин Трофим Егорович

Евграшкин Трофим Егорович

avatar

Место рождения

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Около 1899 г.р.
Около 1902 г.р.
1906 г.р.
Около 1911 г.р.
Около 1912 г.р.
1914 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: ?

Мать ребёнка: Евграшкина ?

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: ?

Мать ребёнка: Евграшкина ?

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.01.1906

Дочь: Гусева Татьяна

Мать ребёнка: Евграшкина ?

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: ?

Мать ребёнка: Евграшкина ?

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Евграшкин Иван

Мать ребёнка: Евграшкина ?

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: ?

Мать ребёнка: Евграшкина ?

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: ?

Мать ребёнка: Евграшкина ?

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евграшкина ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close