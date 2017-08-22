Андреева (Гусева) Анна
Место рождения
Дата рождения16.07.1934
Дата смерти22.08.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1934
Отец: Гусев Герасим
Мать: Гусева Татьяна
Бракосочетание
31.05.1957
Муж: Андреев Дементий
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957
Сын: Игорь
Отец ребёнка: Андреев Дементий
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Дементий
Рождение ребёнка
28.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Дементий
Киргизия, Фрунзе
Смерть
22.08.2017
Пенза, город Пенза, Пензенская область