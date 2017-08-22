Андреева (Гусева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Гусева) Анна

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Место рождения

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

16.07.1934

Дата смерти

22.08.2017

Пол

Женский

Отец

Около 1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1934

Отец: Гусев Герасим

Мать: Гусева Татьяна

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
31.05.1957

Муж: Андреев Дементий

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Сын: Игорь

Отец ребёнка: Андреев Дементий

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Дементий

Рождение ребёнка
28.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Дементий

Киргизия, Фрунзе
Смерть
22.08.2017
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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