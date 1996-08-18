Андреев Дементий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1932
Дата смерти18.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932
Место жительства
10.02.1955
Бракосочетание
09.06.1956
Рождение ребёнка
1957
Сын: Игорь
Мать ребёнка: Андреева (Гусева) Анна Герасимовна
Место жительства
Около ?.04.1958
г. Фрунзе
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева (Гусева) Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
28.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева (Гусева) Анна Герасимовна
Смерть
18.08.1996
Причина смерти: Инсульт, диабет | Киргизия, Бишкек
Похороны
Неизвестно
Юго-Западное кладбище