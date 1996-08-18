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Андреев Дементий Яковлевич

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Место рождения

Кожай-Семеновка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.09.1932

Дата смерти

18.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Между 1902 и 1905 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932

Отец: Андреев Яков Федорович

Мать: Андреева (Васильева) Прасковья Филипповна

Кожай-Семеновка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
10.02.1955
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.06.1956

Жена: Андреева (Гусева) Анна Герасимовна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Сын: Игорь

Мать ребёнка: Андреева (Гусева) Анна Герасимовна

Место жительства
Около ?.04.1958
г. Фрунзе
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Гусева) Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
28.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева (Гусева) Анна Герасимовна

Смерть
18.08.1996
Причина смерти: Инсульт, диабет | Киргизия, Бишкек
Похороны
Неизвестно
Юго-Западное кладбище

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