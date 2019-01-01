село Кожай-Семеновка, село Кожай-Семеновка, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Кожай-Семеновка

Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Миякинский район
523012Кожай-Семеновкасело53°44'00"54°42'00"N-40-074

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Миякинский муниципальный район, Сельское поселение Кожай-Семеновский сельсовет
80644435101с Кожай-Семеновкасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
517Кожай-Семенова (Тимашева), деревня.при рч. Тимаше.601856145164Ч. —

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Киргиз-Миякинская волость
5Кожай-Семенова, д. на прос. дор., х.-з. магазин6015112322320Земледелие
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