Гусев Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Герасим

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Место рождения

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Около 1864 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Гусев Иван Григорьевич

Мать: Гусева ?

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гусев Иван

Мать ребёнка: Гусева Татьяна

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.07.1934

Дочь: Андреева Анна

Мать ребёнка: Гусева Татьяна

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Гусев Николай

Мать ребёнка: Гусева Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
пасечник
Смерть
1946
Причина смерти: умер от ран
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