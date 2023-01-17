Гусев Герасим
Место рождения
Дата рожденияОколо 1906
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Гусев Иван Григорьевич
Мать: Гусева ?
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гусев Иван
Мать ребёнка: Гусева Татьяна
Рождение ребёнка
16.07.1934
Дочь: Андреева Анна
Мать ребёнка: Гусева Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Гусев Николай
Мать ребёнка: Гусева Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
пасечник
Смерть
1946
Причина смерти: умер от ран