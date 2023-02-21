Гусева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1898 г.р.
Около 1902 г.р.
Около 1906 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Гусев Василий

Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: ?

Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Гусев Герасим

Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич

Ключевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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