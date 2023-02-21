Гусева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Гусев Василий
Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: ?
Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Гусев Герасим
Отец ребёнка: Гусев Иван Григорьевич