Аржанов Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.08.1931
Дата смерти13.08.2009
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1931
Бракосочетание
27.07.1957
Рождение ребёнка
28.07.1960
Дочь: Мануйлова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Аржанова Людмила Сергеевна
Красное, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1962
Сын: Аржанов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Аржанова Людмила Сергеевна
Смерть
13.08.2009