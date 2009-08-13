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Аржанов Михаил Михайлович

Место рождения

Колотилово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.08.1931

Дата смерти

13.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1931

Отец: Аржанов Михаил Степанович

Мать: Аржанова Ксения Николаевна

Колотилово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.07.1957

Жена: Аржанова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
28.07.1960

Дочь: Мануйлова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Аржанова Людмила Сергеевна

Красное, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1962

Сын: Аржанов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Аржанова Людмила Сергеевна

Смерть
13.08.2009
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