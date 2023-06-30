Аржанов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанов Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1931

Сын: Аржанов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Аржанова Ксения Николаевна

Колотилово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржанов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Аржанова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржанова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Аржанова Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржанов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Аржанова Ксения Николаевна

Смерть
Неизвестно
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