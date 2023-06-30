Аржанов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1931
Сын: Аржанов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Аржанова Ксения Николаевна
Колотилово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржанов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Аржанова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржанова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Аржанова Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржанов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Аржанова Ксения Николаевна
Смерть
Неизвестно