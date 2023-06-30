Аржанова Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанова Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Николай

Мать: Баранова Анна

Рождение ребёнка
05.08.1931

Сын: Аржанов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Аржанов Михаил Степанович

Колотилово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржанов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Аржанов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аржанова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Аржанов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аржанов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Аржанов Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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