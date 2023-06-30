Аржанова Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Николай
Мать: Баранова Анна
Рождение ребёнка
05.08.1931
Сын: Аржанов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Аржанов Михаил Степанович
Колотилово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржанов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Аржанов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аржанова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Аржанов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аржанов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Аржанов Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно