Аржанова (Орехова) Людмила Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1931
Дата смерти09.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1931
Отец: Орехов Сергей Степанович
Мать: Орехова Анна Терентьевна
Бракосочетание
27.07.1957
Рождение ребёнка
28.07.1960
Дочь: Мануйлова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Аржанов Михаил Михайлович
Красное, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1962
Сын: Аржанов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Аржанов Михаил Михайлович
Смерть
09.12.2014