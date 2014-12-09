Аржанова (Орехова) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанова (Орехова) Людмила Сергеевна

Место рождения

Страдань, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.11.1931

Дата смерти

09.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1931

Отец: Орехов Сергей Степанович

Мать: Орехова Анна Терентьевна

Страдань, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.07.1957

Муж: Аржанов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
28.07.1960

Дочь: Мануйлова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Аржанов Михаил Михайлович

Красное, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1962

Сын: Аржанов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Аржанов Михаил Михайлович

Смерть
09.12.2014
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