Орехова (Бабарыкина) Анна Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Бабарыкин Терентий
Мать: Бабарыкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орехов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Орехов Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орехов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.1931
Дочь: Аржанова (Орехова) Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Орехов Сергей Степанович
Страдань, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1939
Сын: Орехов Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Орехов Сергей Степанович
Красное, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
1957