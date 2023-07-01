Орехова (Бабарыкина) Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орехова (Бабарыкина) Анна Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бабарыкин Терентий

Мать: Бабарыкина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Орехов Сергей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орехов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орехов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.11.1931

Дочь: Аржанова (Орехова) Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Орехов Сергей Степанович

Страдань, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.1939

Сын: Орехов Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Орехов Сергей Степанович

Красное, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
1957

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