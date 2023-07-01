Бабарыкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Орехова Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Бабарыкин Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабарыкин Георгий Терентьевич

Отец ребёнка: Бабарыкин Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабарыкина Любовь Терентьевна

Отец ребёнка: Бабарыкин Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабарыкина Валентина Терентьевна

Отец ребёнка: Бабарыкин Терентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабарыкина Екатерина Терентьевна

Отец ребёнка: Бабарыкин Терентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабарыкин Терентий

Смерть
Неизвестно
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