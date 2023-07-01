Бабарыкина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Орехова Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Бабарыкин Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабарыкин Георгий Терентьевич
Отец ребёнка: Бабарыкин Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабарыкина Любовь Терентьевна
Отец ребёнка: Бабарыкин Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабарыкина Валентина Терентьевна
Отец ребёнка: Бабарыкин Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабарыкина Екатерина Терентьевна
Отец ребёнка: Бабарыкин Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабарыкин Терентий
Смерть
Неизвестно