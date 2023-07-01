Бабарыкин Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Орехова Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабарыкин Георгий Терентьевич
Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабарыкина Любовь Терентьевна
Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабарыкина Валентина Терентьевна
Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабарыкина Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Бабарыкина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабарыкина Евдокия
Смерть
Неизвестно