Мануйлова (Аржанова) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлова (Аржанова) Елена Михайловна

Место рождения

Красное, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1960

Отец: Аржанов Михаил Михайлович

Мать: Аржанова Людмила Сергеевна

Красное, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.04.1982

Муж: Мануйлов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
01.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мануйлов Дмитрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1984

Дочь: Мануйлова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Мануйлов Дмитрий Николаевич

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