Мануйлова (Аржанова) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1960
Бракосочетание
24.04.1982
Рождение ребёнка
01.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мануйлов Дмитрий Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1984
Дочь: Мануйлова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Мануйлов Дмитрий Николаевич