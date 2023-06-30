Мануйлов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1952

Отец: Мануйлов Николай Александрович

Мать: Мануйлова Наталья Павловна

Бракосочетание
24.04.1982

Жена: Мануйлова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мануйлова Елена Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1984

Дочь: Мануйлова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Мануйлова Елена Михайловна

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