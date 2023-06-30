Мануйлов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1952
Бракосочетание
24.04.1982
Рождение ребёнка
01.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мануйлова Елена Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1984
Дочь: Мануйлова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Мануйлова Елена Михайловна