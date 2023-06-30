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Аржанов Александр Михайлович
Аржанов Александр Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.1962
Пол
Мужской
Отец
Аржанов Михаил Михайлович
1931 г.р.
Мать
Аржанова (Орехова) Людмила Сергеевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1962
Отец:
Аржанов Михаил Михайлович
Мать:
Аржанова Людмила Сергеевна
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