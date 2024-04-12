Горюнова (Новожилова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1895
Дата смерти1976
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1895
Рождение ребёнка
12.12.1921
Дочь: Панфилова Анна Егорова
Отец ребёнка: Горюнов Егор Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1928
Отец ребёнка: Горюнов Егор Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1937
Сын: Горюнов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Петрухин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1976
Причина смерти: старость