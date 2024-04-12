Горюнова (Новожилова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюнова (Новожилова) Наталья Алексеевна

Горюнова (Новожилова) Наталья Алексеевна

Место рождения

Астренево, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

09.08.1895

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1895

Отец: Новожилов Алексей Иванович

Мать: Новожилова Матрена Андреева

Астренево, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.12.1921

Дочь: Панфилова Анна Егорова

Отец ребёнка: Горюнов Егор Иванович

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1928

Сын: Горюнов Сергей Егорович

Отец ребёнка: Горюнов Егор Иванович

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1937

Сын: Горюнов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Петрухин Петр Иванович

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Егор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
1976
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close