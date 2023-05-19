Панфилова (Горюнова) Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Горюнова) Анна Егорова

Место рождения

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

12.12.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921

Отец: Горюнов Егор Иванович

Мать: Горюнова Наталья Алексеевна

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панфилов Валерий Олегович

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик
Место жительства
Неизвестно
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Причина смерти: старость
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