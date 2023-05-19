Панфилова (Горюнова) Анна Егорова
Место рождения
Дата рождения12.12.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1921
Отец: Горюнов Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панфилов Валерий Олегович
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
кладовщик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: старость