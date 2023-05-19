Панфилов Валерий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфилов Валерий Олегович

Панфилов Валерий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Панфилова Анна Егорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панфилова Ивановна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панфилова Ивановна

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно