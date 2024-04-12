Горюнов Сергей Егорович
Место рождения
Дата рождения11.03.1928
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1928
Отец: Горюнов Егор Иванович
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горюнова Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горюнова Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2000