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Горюнов Сергей Егорович

Место рождения

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

11.03.1928

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1928

Отец: Горюнов Егор Иванович

Мать: Горюнова Наталья Алексеевна

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горюнова Ивановна

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
2000
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
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