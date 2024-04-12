Горюнова (Тамара) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горюнов Сергей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
повар
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2000
Причина смерти: старость