Горюнова (Тамара) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова (Тамара) Ивановна

Место рождения

Кудрино, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Кудрино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горюнов Сергей Егорович

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Сергей Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
повар
Место жительства
Неизвестно
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
2000
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость
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