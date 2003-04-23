Горюнов Анатолий Петрович
Место рождения
Дата рождения03.07.1937
Дата смерти23.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937
Рождение ребёнка
30.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горюнова Ирина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.04.2003
Причина смерти: инфаркт