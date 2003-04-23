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Горюнов Анатолий Петрович

Место рождения

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.07.1937

Дата смерти

23.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937

Отец: Петрухин Петр Иванович

Мать: Горюнова Наталья Алексеевна

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горюнова Ирина Григорьевна

Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
23.04.2003
Лотошино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: инфаркт
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