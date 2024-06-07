Безкоровайный Ерофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Иван Леонтьевич
Мать: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрик (Безкоровайная) Ульяна Ерофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Кулшик (Безкоровайная) Васса Ерофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Безкоровайный Карп Ерофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Михальченко (Безкоровайная) Мелания Ерофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Безкоровайная Дарья Ерофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1782