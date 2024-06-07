Безкоровайный Ерофей Иванович 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безкоровайный Ерофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Иван Леонтьевич

Мать: Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрик (Безкоровайная) Ульяна Ерофеевна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Кулшик (Безкоровайная) Васса Ерофеевна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Безкоровайный Карп Ерофеевич

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Михальченко (Безкоровайная) Мелания Ерофеевна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Безкоровайная Дарья Ерофеевна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1782
Криски, Чернігівська область

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