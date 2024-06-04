Михальченко (Безкоровайная) Мелания Ерофеевна 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михальченко (Безкоровайная) Мелания Ерофеевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Безкоровайный Ерофей Иванович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михальченко Степан Петрович

Рождение ребёнка
25.11.1795 ст.

Дочь: Бегун (Михальченко) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Михальченко Степан Петрович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1798 ст.

Дочь: Михалченко Улитта Степановна

Отец ребёнка: Михальченко Степан Петрович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1801

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