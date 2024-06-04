Михальченко (Безкоровайная) Мелания Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Безкоровайный Ерофей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1795 ст.
Дочь: Бегун (Михальченко) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Михальченко Степан Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1798 ст.
Дочь: Михалченко Улитта Степановна
Отец ребёнка: Михальченко Степан Петрович
Смерть
После 1801