Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Безкоровайный Ерофей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Белохвост Григорий Иванович
Отец ребёнка: Белохвост Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
19.02.1785 ст.
Отец ребёнка: Белохвост Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
24.01.1789 ст.
Дочь: Белохвост Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Белохвост Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Белохвост Мария Ивановна
Отец ребёнка: Белохвост Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
26.06.1798 ст.
Отец ребёнка: Белохвост Иван Прокопьевич
Смерть
После 1801