Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Безкоровайный Ерофей Иванович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белохвост Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Белохвост Григорий Иванович

Отец ребёнка: Белохвост Иван Прокопьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1785 ст.

Сын: Белохвост Архип Иванович

Отец ребёнка: Белохвост Иван Прокопьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1789 ст.

Дочь: Белохвост Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Белохвост Иван Прокопьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Белохвост Мария Ивановна

Отец ребёнка: Белохвост Иван Прокопьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1798 ст.

Сын: Белохвост Давид Иванович

Отец ребёнка: Белохвост Иван Прокопьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1801

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