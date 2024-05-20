Белохвост Иван Прокопьевич 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белохвост Иван Прокопьевич

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1801

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Белохвост Прокопий Титович

Мать: Белохвост Наталья Петровна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Белохвост Григорий Иванович

Мать ребёнка: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.02.1785 ст.

Сын: Белохвост Архип Иванович

Мать ребёнка: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1789 ст.

Дочь: Белохвост Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Белохвост Мария Ивановна

Мать ребёнка: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1798 ст.

Сын: Белохвост Давид Иванович

Мать ребёнка: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1801
Криски, Чернігівська область

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