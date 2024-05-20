Белохвост Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Белохвост Григорий Иванович
Мать ребёнка: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
19.02.1785 ст.
Мать ребёнка: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
24.01.1789 ст.
Дочь: Белохвост Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Белохвост Мария Ивановна
Мать ребёнка: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
26.06.1798 ст.
Мать ребёнка: Белохвост (Безкоровайная) Феодосия Ерофеевна
Смерть
После 1801