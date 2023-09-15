Белохвост Прокопий Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белохвост Прокопий Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Белохвост Тит Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Белохвост Тимофей Прокопьевич

Мать ребёнка: Белохвост Наталья Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Белохвост Илья Прокопьевич

Мать ребёнка: Белохвост Наталья Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Белохвост Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Белохвост Наталья Петровна

Смерть
До 1782
Криски, Чернігівська область
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