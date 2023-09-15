Белохвост Прокопий Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Белохвост Тит Иванович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Белохвост Тимофей Прокопьевич
Мать ребёнка: Белохвост Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Белохвост Илья Прокопьевич
Мать ребёнка: Белохвост Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Белохвост Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Белохвост Наталья Петровна
Смерть
До 1782