Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Безкоровайный Ерофей Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Безкоровайная Марина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно