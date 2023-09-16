Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Безкоровайный Ерофей Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Безкоровайная Марина Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область

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