Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Безкоровайный Ерофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Безкоровайная Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
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