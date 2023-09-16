Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Безкоровайный Ерофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Безкоровайная Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Леонтьевич
Смерть
Неизвестно