Елена Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиПосле 1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Конон Леонтьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1721
Сын: Семён Леонтьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1748
Криски, Чернігівська область