Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

После 1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Конон Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1718

Сын: Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1721

Сын: Семён Леонтьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1748
Криски, Чернігівська область

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