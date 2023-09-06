Конон Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: Елена Леонтьевна
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Кононович
Мать ребёнка: Елена Карповна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Безкоровайный Демьян Кононович
Мать ребёнка: Елена Карповна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анастасия Кононовна
Мать ребёнка: Елена Карповна
Смерть
Неизвестно