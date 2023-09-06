Конон Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конон Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: Елена Леонтьевна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Кононович

Мать ребёнка: Елена Карповна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Безкоровайный Демьян Кононович

Мать ребёнка: Елена Карповна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анастасия Кононовна

Мать ребёнка: Елена Карповна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область

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