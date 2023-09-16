Елена Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Кононович

Отец ребёнка: Конон Леонтьевич

Рождение ребёнка
1739

Сын: Безкоровайный Демьян Кононович

Отец ребёнка: Конон Леонтьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Анастасия Кононовна

Отец ребёнка: Конон Леонтьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
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