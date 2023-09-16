Елена Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Кононович
Отец ребёнка: Конон Леонтьевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Безкоровайный Демьян Кононович
Отец ребёнка: Конон Леонтьевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Анастасия Кононовна
Отец ребёнка: Конон Леонтьевич
Смерть
Неизвестно