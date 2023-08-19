Безкоровайный Демьян Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безкоровайный Демьян Кононович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1737

Дата смерти

До 1789

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Конон Леонтьевич

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Щербонос Феодосия Демьяновна

Мать ребёнка: Безкоровайная Ксения Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Безкоровайный Никита Демьянович

Мать ребёнка: Безкоровайная Ксения Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1789
Криски, Чернігівська область
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