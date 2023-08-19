Безкоровайный Демьян Кононович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиДо 1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Конон Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Щербонос Феодосия Демьяновна
Мать ребёнка: Безкоровайная Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Безкоровайный Никита Демьянович
Мать ребёнка: Безкоровайная Ксения Яковлевна
Смерть
До 1789