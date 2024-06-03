Безкоровайный Никита Демьянович 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безкоровайный Никита Демьянович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Безкоровайный Демьян Кононович

Мать: Безкоровайная Ксения Яковлевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1789 ст.

Жена: Безкоровайная (Михальченко) Домникия Андреевна

Криски, Чернігівська область
Ксения Яковлевна Безкоровайная, Андрей Иосифович Михалченко
Рождение ребёнка
22.05.1795 ст.

Дочь: Безкоровайная Елена Никитична

Мать ребёнка: Безкоровайная (Михальченко) Домникия Андреевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Безкоровайный Леонтий Никитич

Мать ребёнка: Безкоровайная (Михальченко) Домникия Андреевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1801 ст.

Сын: Безкоровайный Константин Никитич

Мать ребёнка: Безкоровайная (Михальченко) Домникия Андреевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1806
Криски, Чернігівська область

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