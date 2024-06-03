Безкоровайный Никита Демьянович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
28.01.1789 ст.
Ксения Яковлевна Безкоровайная, Андрей Иосифович Михалченко
Рождение ребёнка
22.05.1795 ст.
Дочь: Безкоровайная Елена Никитична
Мать ребёнка: Безкоровайная (Михальченко) Домникия Андреевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Безкоровайный Леонтий Никитич
Мать ребёнка: Безкоровайная (Михальченко) Домникия Андреевна
Рождение ребёнка
21.05.1801 ст.
Смерть
1806