Безкоровайная (Михальченко) Домникия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Бракосочетание
28.01.1789 ст.
Ксения Яковлевна Безкоровайная, Андрей Иосифович Михалченко
Рождение ребёнка
22.05.1795 ст.
Дочь: Безкоровайная Елена Никитична
Отец ребёнка: Безкоровайный Никита Демьянович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Безкоровайный Леонтий Никитич
Отец ребёнка: Безкоровайный Никита Демьянович
Рождение ребёнка
21.05.1801 ст.
Сын: Безкоровайный Константин Никитич
Отец ребёнка: Безкоровайный Никита Демьянович
Смерть
Неизвестно