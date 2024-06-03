Безкоровайная (Михальченко) Домникия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безкоровайная (Михальченко) Домникия Андреевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Михалченко Андрей Иосифович

Мать: Михалченко Мария Евсеевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
28.01.1789 ст.

Муж: Безкоровайный Никита Демьянович

Криски, Чернігівська область
Ксения Яковлевна Безкоровайная, Андрей Иосифович Михалченко
Рождение ребёнка
22.05.1795 ст.

Дочь: Безкоровайная Елена Никитична

Отец ребёнка: Безкоровайный Никита Демьянович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Безкоровайный Леонтий Никитич

Отец ребёнка: Безкоровайный Никита Демьянович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1801 ст.

Сын: Безкоровайный Константин Никитич

Отец ребёнка: Безкоровайный Никита Демьянович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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