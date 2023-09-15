Михалченко Мария Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалченко Мария Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

01.11.1786 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Безкоровайная Домникия Андреевна

Отец ребёнка: Михалченко Андрей Иосифович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Михальченко Фома Андреевич

Отец ребёнка: Михалченко Андрей Иосифович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулшик Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Михалченко Андрей Иосифович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенник Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Михалченко Андрей Иосифович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалченко Андрей Иосифович

Смерть
01.11.1786 ст.
Криски, Чернігівська область
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