Михалченко Мария Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти01.11.1786 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Безкоровайная Домникия Андреевна
Отец ребёнка: Михалченко Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Михальченко Фома Андреевич
Отец ребёнка: Михалченко Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулшик Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Михалченко Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенник Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Михалченко Андрей Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1786 ст.