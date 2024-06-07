Безкоровайная Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезкоровайная Ксения Яковлевна

Безкоровайная Ксения Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалченко (Безкоровайная) Мелания Демьяновна

Отец ребёнка: Безкоровайный Демьян Кононович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крупина (Безкоровайная) Дарья Демьяновна

Отец ребёнка: Безкоровайный Демьян Кононович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна

Отец ребёнка: Безкоровайный Демьян Кононович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Безкоровайный Никита Демьянович

Отец ребёнка: Безкоровайный Демьян Кононович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.