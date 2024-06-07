Безкоровайная Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалченко (Безкоровайная) Мелания Демьяновна
Отец ребёнка: Безкоровайный Демьян Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крупина (Безкоровайная) Дарья Демьяновна
Отец ребёнка: Безкоровайный Демьян Кононович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Щербонос (Безкаравайная) Феодосия Демьяновна
Отец ребёнка: Безкоровайный Демьян Кононович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Безкоровайный Никита Демьянович
Отец ребёнка: Безкоровайный Демьян Кононович
Смерть
Неизвестно