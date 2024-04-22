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Кривовяз Фёкла Яковлевна

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Яков

Мать: ????? ?

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Марьяна Еремеевна

Отец ребёнка: Кривовяз Еремей Сазонович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кривовяз (krivovyaz) Степан Еремеевич (Stepan Yeremeyevich)

Отец ребёнка: Кривовяз Еремей Сазонович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кривовяз Фёдор Еремеевич

Отец ребёнка: Кривовяз Еремей Сазонович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кривовяз Василий Еремеевич

Отец ребёнка: Кривовяз Еремей Сазонович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривовяз Еремей Сазонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривовяз Еремей Сазонович

Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
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