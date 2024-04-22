Кривовяз Фёкла Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Марьяна Еремеевна
Отец ребёнка: Кривовяз Еремей Сазонович
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Кривовяз Еремей Сазонович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кривовяз Василий Еремеевич
Отец ребёнка: Кривовяз Еремей Сазонович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривовяз Еремей Сазонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край