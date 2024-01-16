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Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ганенко Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: ????? ?

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кривовяз Фёкла Яковлевна

Мать ребёнка: ????? ?

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Войтюкова Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: ????? ?

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ????? ?

Смерть
Неизвестно
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