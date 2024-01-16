Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ганенко Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: ????? ?
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кривовяз Фёкла Яковлевна
Мать ребёнка: ????? ?
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Войтюкова Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: ????? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ????? ?
Смерть
Неизвестно