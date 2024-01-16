Ганенко Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенко Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Яков

Мать: ????? ?

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Ганенко Дмитрий Прохорович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ганенко (ganenko) Петр Дмитриевич (Petr Dmitriyevich)

Отец ребёнка: Ганенко Дмитрий Прохорович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ганенко Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Ганенко Дмитрий Прохорович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко Дмитрий Прохорович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ганенко Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ганенко Дмитрий Прохорович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1931

Сын: Ганенко Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ганенко Дмитрий Прохорович

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенко Дмитрий Прохорович

Смерть
1933
д. Огнев Яр, Нарымский край
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