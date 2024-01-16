Ганенко Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Ганенко Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ганенко Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Ганенко Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганенко Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ганенко Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ганенко Дмитрий Прохорович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ганенко Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ганенко Дмитрий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933
д. Огнев Яр, Нарымский край