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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ганенко Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Кривовяз Фёкла Яковлевна

Отец ребёнка: Яков

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Войтюкова Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков

Смерть
Неизвестно
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