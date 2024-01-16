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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ганенко Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Кривовяз Фёкла Яковлевна
Отец ребёнка: Яков
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Войтюкова Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков
Смерть
Неизвестно