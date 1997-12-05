Кривовяз (Krivovyaz) Степан Еремеевич (Stepan Yeremeyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривовяз (Krivovyaz) Степан Еремеевич (Stepan Yeremeyevich)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

05.12.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1893 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Кривовяз Еремей Сазонович

Мать: Кривовяз Фёкла Яковлевна

Рождение ребёнка
18.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Ивановна

Смерть
05.12.1997
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