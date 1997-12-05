Кривовяз (Krivovyaz) Степан Еремеевич (Stepan Yeremeyevich)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти05.12.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
18.10.1949
Рождение ребёнка
27.01.1952
Рождение ребёнка
14.01.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Ивановна
Смерть
05.12.1997