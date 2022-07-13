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Василиса Иванова

Место рождения

Сайнино, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сайнино, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Рождение ребёнка
1777

Сын: Михайла

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
1779

Сын: Симдянкин Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1788

Сын: Симдянкин Родион Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Смерть
Неизвестно

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