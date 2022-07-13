Василиса Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Симдянкин Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1788
Сын: Симдянкин Родион Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Смерть
Неизвестно