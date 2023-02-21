Симдянкин Родион Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Василий
Мать: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Симдянкин Иван Родионович
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Симдянкин Яков Родионович
Мать ребёнка: Елена Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Елена Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Васильева
Смерть
1853