Симдянкин Родион Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симдянкин Родион Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Василий

Мать: Василиса Иванова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Симдянкин Иван Родионович

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рождение ребёнка
1819

Сын: Симдянкин Яков Родионович

Мать ребёнка: Елена Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Елена Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Васильева

Смерть
1853
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