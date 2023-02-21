Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Александр (Добрынка) (Алексеев)

Мать: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Михайла

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Симдянкин Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1788

Сын: Симдянкин Родион Васильевич

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1826
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