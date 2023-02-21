Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Александр (Добрынка) (Алексеев)
Мать: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Михайла
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Симдянкин Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1788
Сын: Симдянкин Родион Васильевич
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1826